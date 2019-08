Oranje-hockeysters op jacht naar derde EK-finale op rij

Engeland, de huidige nummer vier van de wereld, is niet meer de sterke ploeg van een paar jaar geleden. In 2015 wonnen de Engelsen in de EK-finale van Nederland. Een jaar later volgde voor Oranje in Rio de Janeiro de pijnlijke nederlaag in de olympische finale tegen Groot-Brittannië. De afgelopen twee jaar lieten de Oranje-hockeysters zien dat ze duidelijk meer kwaliteit in huis hebben dan het Engelse team, met zeges op het EK in 2017 (1-0) en WK in 2018 (2-0). Twee maanden geleden was Nederland in de Pro League tweemaal te sterk voor Engeland. In Eindhoven werd het 2-0 en in Londen 0-1 voor de ploeg van Annan.