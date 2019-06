Oranje hockeysters blijven oppermachtig in Pro League

Twee keer brons voor Kromowidjo­jo in Indianapo­lis

11:51 Ranomi Kromowidjojo is bij de prestigieuze Champions Swim Series als derde geëindigd op de 100 meter vrij in Indianapolis. De Nederlandse zwemster tikte aan na 53,72 seconden. Daarmee was ze ruim zeven tiende van een seconde minder snel dan winnares Sarah Sjöström uit Zweden die 52,97 liet noteren. Het zilver was voor de Deense Pernille Blume.