Oranje hockeyers zijn België opnieuw de baas

FBK Games Bekele blijft af van record Bekele, bijrol Bonevacia en Van Diepen

18:34 Liemarvin Bonevacia en Tony van Diepen hebben een bijrol gespeeld op de 400 meter bij de FBK Games in Hengelo. Bonevacia eindigde in de race als zesde in 46,19, Van Diepen werd zevende in 46,44. Beide atleten bleven ver verwijderd van de limiet voor de WK dit najaar in Doha, die op 45,30 is gesteld.