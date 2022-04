Oranje-handballers bezwijken onder druk en grijpen naast WK-ticket

De handballers hebben een opgelegde kans laten liggen om het WK te bereiken. Bij het zinderende gevecht in de play-offs tegen Portugal bezweek het team van bondscoach Erlingur Richardsson in de tweede helft: 28-35.

Wie dacht dat Oranje na de winst (30-33) in het eerste duel in Portimao al zeker was van plaatsing, kwam bedrogen uit in Eindhoven. In de volgestroomde hal - ruim 2000 mensen - keek het publiek als een stel stille muizen toe hoe Portugal dominant was in de eerste helft.

Nederland had in de Algarve indruk gemaakt met een hoog aanvalspercentage (70 procent) maar werd nu bijkans gek van Benfica-doelman Gustavo Capdeville die alleen voor rust al goed was voor 9 stops. Aan de andere kant hield Bart Ravensbergen in eerste instantie helemaal niets tegen. Hij herstelde zich pas aan het einde van het eerste bedrijf.

De wedstrijd was er niet eentje voor nagelbijters. Waar Oranje in de tweede helft langszij kwam (19-19) was het een paar minuten later weer een achterstand van drie doelpunten. Ook omdat de Portugezen met Miguel Ferreira van het Franse Rennes nog een meer dan capabele keeper in huis hadden. De twee doelmannen waren verantwoordelijk voor 15 reddingen.

Toen de laatste tien minuten aanbraken was Portugal virtueel WK-deelnemer bij een 24-28 stand. En hoewel topscorer Kay Smits nog wel uitpakte met een gaaf vliegertje had Oranje niet de middelen in huis om de ommekeer nog te forceren. Portugal, jarenlang een vaste waarde bij de grote toernooien, was te uitgekookt en geslepen om het voordeel nog weg te geven.

Een enorme tegenvaller voor het Nederlandse mannenhandbal, dat zich de laatste jaren profileerde met twee opvallende deelnames aan het EK. Op papier is een WK makkelijker, omdat er minder Europese teams deelnemen. Maar Oranje zal zeker nog twee jaar geduld moeten hebben.