Opsteker voor curlingploeg op WK

26 maart Lindsay van Zundert heeft ook in de finale van WK kunstrijden laten zien wat ze in huis heeft. Met een foutloos gereden vrije (lange) kür stormde ze in de Ericsson Globe van Stockholm de top-20 binnen. ,,Het is echt ongelooflijk", zegt haar mentor Joan Haanappel. ,,Hier op dit WK is ze echt getest. En ze doet het gewoon.”