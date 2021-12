Opnieuw Nederlandse estafettemedaille op slotdag WK

Skeleton­ster Bos grijpt eerste wereldbe­ker­ze­ge en verstevigt leiding in klassement

Skeletonster Kimberley Bos heeft in het Duitse Winterberg haar eerste overwinning geboekt in de wereldbeker. Met haar eerste zege verstevigt de 28-jarige Edese haar leiding in de wereldbeker, waarin ze dit seizoen al twee keer als tweede eindigde.

10 december