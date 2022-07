Opluchting bij Tony van Diepen na ‘rotrace’

Van Diepen heeft inmiddels een prijzenkast die uitpuilt van de medailles die hij heeft veroverd op de 400 meter en de 4x400 meter estafette. Hij won met de mannenploeg olympisch zilver in Tokio, goud op World Relays en de EK indoor en dit voorjaar nog brons met de 4x400 op de WK indoor in Belgrado. In Eugene liep hij samen met Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Femke Bol naar het zilver op de 4x400 meter gemengd.

Dit was een rotrace voor mij, omdat we de eerste ronde langzaam doorkwamen. Dat is niet gunstig voor mij.

,,Ik ben opgelucht”, zei Van Diepen kort na zijn race. ,,Het is voor het eerst op een groot toernooi dat ik door de series van de 800 meter ben. Doel is een finaleplek halen, dus ik hoop in de halve finales weer mezelf te verbeteren. Dit was een rotrace voor mij, omdat we de eerste ronde langzaam doorkwamen. Dat is niet gunstig voor mij. Vorig jaar op de Olympische Spelen nekte mij dat en werd ik uitgeschakeld in de heats, maar deze keer is het me gelukt.”