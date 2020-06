Ophef in Australië: kartonnen figuur seriemoordenaar bij rugbywedstrijd, zender ‘grapt’ met Hitler

De NRL laat weten dat het de screeningsprocedure zal aanpassen zodat dergelijke situaties niet meer kunnen voorvallen. Als ze een foto van een betwist persoon ontvangen, wordt deze verwijderd en krijgt de inzender het geld terug.



Alsof dat nog niet volstond, deed Fox Sports Australia er een schepje bovenop. In een comedyschets tijdens de sportshow ‘Sunday Night with Matty Johns’ plaatste men een gefotoshopt beeld van een kartonnen Adolf Hitler tussen de andere fans. Toen het zwartwit beeld van de nazi-leider werd getoond, volgden enkele grapjes. Dat schoot bij heel wat kijkers in het verkeerde keelgat. De zender kon niet anders dan zich meteen te verontschuldigen. ,,We zijn zeer bezorgd over het incident. We bekijken momenteel de omstandigheden en onderzoeken welke acties nodig zijn. We bieden onze oprechte excuses aan voor wat dit heeft veroorzaakt.”