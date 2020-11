Op de judomat mogen ze elkaar alweer vastpakken: ‘Dikke bezwete tiet, gadver’

Roy Meyer (29), zwaargewicht

‘Als iemand per ongeluk een slijmdruppel laat vallen, denk je straks: jammer, maar ik moet doorvechten. Dan komen we er daarna wel achter of hij positief is of niet. Het is nu zo’n acht maanden geleden dat ik voor het laatst een wedstrijd judode en ik moet zeggen: ik kijk er echt naar uit. Weer dat gevoel beleven dat je op de mat staat, de longen uit je lichaam vechten, het bloed onder je vingernagels voelen, de adrenaline en de pijn in je lichaam terwijl je vecht voor die medailles.