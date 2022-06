Ook zonder ‘Verstappen-factor' is het filerijden richting Assen, waar komt populariteit TT vandaan?

Toen vorig jaar de Formule 1 terugkeerde in Zandvoort waren de schijnwerpers gericht op één man: Max Verstappen. Zijn doorbraak maakte de rentree van de koningsklasse in de autosport in Nederland interessant en lucratief, zonder Verstappen was het nooit gebeurd. Dat hij ook meteen won in de duinen zorgde in september 2021 voor een Nederlands feestweekeinde.