Ook wereldrecordhouder Kipchoge van start in NN Mission Marathon Hamburg

Honderd elitelopers gaan op 11 april van start in de enige grote marathon van dit voorjaar: de NN Mission Marathon Hamburg. Maar de hoofdrolspeler is nu ook bekend: Eliud Kipchoge, de olympisch kampioen en wereldrecordhouder is er ook bij.

Door Pim Bijl



Waar veel van de honderd lopers, onder wie zeven Nederlanders, strijden voor de olympische limiet en kwalificatie is Eliud Kipchoge een zekerheid voor de Spelen in Tokio. ,,Maar om daar goed te kunnen zijn, moet ik daarvoor al een keer mijn lichaam en geest testen”, zegt Kipchoge, vanuit Kaptagat in een digitaal interview. ,,Daarom ben ik blij met deze kans. Ook is het belangrijk dat we in deze tijd ons toch aan de wereld kunnen laten zien.”

Hij keert op 11 april terug in Hamburg, waar in 2013 na een succesvolle carrière op de baan zijn marathonloopbaan begon. Kipchoge debuteerde destijds met winst in 2.05.30 en groeide in de jaren daarna uit tot de beste marathonloper aller tijden met vele zeges, een olympische titel in Rio de Janeiro, een wereldrecord (2.01.39) en de historische 1.59.40. ,,Hamburg is nog steeds heel speciaal voor mij. Het was de eerste stad die mij benaderde om een marathon te komen lopen, en de eerste keer dat ik die afstand liep in een wedstrijd. Ik vind het heel mooi om terug te kunnen keren.”

Over een jacht op zijn wereldrecord praat Kipchoge niet, in aanloop naar het evenement dat door NN, zijn management Global Sports Communcation en de organisatie van de Hamburg Marathon coronaproof wordt opgezet. Na zijn tegenvallende race in Londen begin oktober, waar hij pas voor de tweede keer een marathon niet winnend afsloot, gaat het om ‘testen’ en ‘inspireren’. ,,Ik wil gewoon een mooie race lopen.”



Eerder werd al bekend dat Björn Koreman, Frank Futselaar, Mohamed Ali, Roy Hoornweg, Benjamin de Haan, Jill Holterman en Bo Ummels aan de start staan op 11 april.