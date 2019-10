Ook turnfederatie start onderzoek naar militair saluut van Turkse sporter

WK boksen Wereldti­tel Fontijn onzeker na protest tegenstan­der

13:19 Nouchka Fontijn weet nog niet zeker of ze in Oelan-Oede de wereldtitel heeft veroverd in de klasse tot 75 kilogram. De 31-jarige Schiedamse versloeg in de finale Lauren Louise Price uit Wales. Terwijl de bokssters al klaar stonden om hun medailles in ontvangst te nemen, werd de ceremonie afgebroken. De omroeper meldde dat de tegenstandster van Fontijn protest had aangetekend.