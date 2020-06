Ook Tiger Woods krijgt spraakmakende docu

Armen Keteyian, de co-auteur van een boek over het leven van Tiger Woods dat in 2018 verscheen, sprak in een podcast over de reeks. ,,Ik kan zeggen dat het huidige plan is om de serie in de herfst van dit jaar te verspreiden”, aldus Keteyian. ,,Ik heb al delen gezien en het ziet er geweldig uit.” Het zou gaan om twee delen van telkens zo’n twee uur. ,,Het zou slim zijn van HBO om de lancering te plannen rond de tijd dat de Masters gespeeld worden, dit najaar. Dat is, denk ik, ook het plan op dit moment.”

Op die Masters zou Woods - als de situatie het toelaat - zijn titel van vorig jaar moeten verdedigen. De Amerikaan mocht in 2019 eindelijk nog eens het felbegeerde groene jasje aantrekken. Dat was al veertien jaar niet meer gebeurd. Het voorbije decennium was er immers één van kommer en kwel voor Woods, die heel wat blessureleed kende en zelf ook allerminst vrij was van zonden. Ook die fouten worden in de HBO-docu getoond.

Tijdens een persconferentie in februari 2010 die live werd uitgezonden, excuseerde Woods zich publiekelijk voor zijn fouten. De golfer gaf toe dat hij overspel had gepleegd en dat hij besefte dat zijn daden verkeerd waren. ,,Ik dacht dat ik met alles kon wegkomen. Dat ik het recht had om van alle verleidingen te genieten. Door mijn geld en roem hoefde ik niet ver te zoeken. Ik besef dat ik veel goed te maken heb. Voor alles wat ik heb gedaan: het spijt me.”

Vóór het schandaal uitbrak had Woods al veertien majors op zijn naam staan. Niemand die eraan twijfelde dat hij de uitverkorene was om het record van Jack Nicklaus, achttien majors, te verpulveren. Hij moest uiteindelijk tot z’n 43ste wachten voor hij in april 2019 zijn vijftiende won.

