Ook terugkeer ‘Big Papi’ kan Boston Red Sox niet redden

Samenvatting Servië pakt Europese volleybal­ti­tel na thriller tegen Turkije

8 september In Ankara is Turkije er niet in geslaagd een sterk EK te bekronen met de Europese titel. In een zinderende finale was Servië nipt te sterk voor de ploeg van Giovanni Guidetti in een heerlijke vijfsetter (3-2): 21-25, 25-21, 25-21, 22-25 en 15-13. Turkije hield Oranje vorige week nog uit de halve finales.