Ook Spaanse kunstrijdster (20) in Peking betrapt op doping

Waterpo­loërs verdienen ticket voor EK met ruime zege op Turkije

De Nederlandse waterpolomannen hebben zich verzekerd van deelname aan het EK in september in Kroatië. Oranje won op het kwalificatietoernooi in het Israëlische Netanya van Turkije met 18-10. Na de winst op gastland Israël op vrijdag (10-4) volstond de zege op de Turken voor een ticket naar het EK.

19 februari