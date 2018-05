Onwaarschijnlijke 'buzzerbeater' van LeBron James

De winnaar van dat duel speelt tegen de westelijke kampioen om de titel in de Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA. Cleveland versloeg in eigen huis Toronto Raptors dankzij een rake worp in de zoemer van vedette LeBron James: 105-103. Daarmee kwam de stand in de best-of-seven op 3-0.



James was weer eens de grote man bij de thuisclub met 38 punten, 7 assists en 6 rebounds. Zijn shot in de slotseconde, een zogenaamde 'buzzerbeater', was even acrobatisch als onwaarschijnlijk. Cleveland stond bij het begin van het laatste kwart nog veertien punten voor, maar gaf die voorsprong helemaal weg. Dankzij James liep het goed af.



Boston won bij Philadelphia 76'ers na verlengingen: 98-101. Ook de Celtics namen zo een 3-0-voorsprong.