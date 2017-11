Ontketende Celtics denderen maar door in de NBA

Luiten kan geen potten breken op slottoernooi in Dubai

11:39 Joost Luiten heeft een bijrol gespeeld in het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai. De Nederlandse golfer legde de laatste ronde op de Jumeirah Golf Estates af in 70 slagen, twee onder par. Met een totaal van 284 slagen (-4) is de 44ste plaats voorlopig het eindresultaat.