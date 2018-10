Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires feestelijk afgesloten

Video Dijkema: Met minder dan brons nemen we geen genoegen

0:10 Het toernooi is al bijna drie weken bezig, maar voor het gevoel van Laura Dijkema gaat het WK nu pas echt beginnen. Morgen speelt Nederland de halve finale tegen Servië. Met de vierde plaats op de Olympische Spelen van twee jaar geleden in het achterhoofd zegt ze: ,,We willen nu echt meer. Met minder dan brons nemen we geen genoegen.”