Olympisch zwemkampioen Ferry Weertman (29) zet punt achter loopbaan

,,Ik heb alles gewonnen wat er maar te winnen valt”, aldus Weertman, die naast olympisch goud ook één wereldtitel en vijf Europese titels veroverde. ,,Dat was me niet gelukt zonder de steun van de KNZB, NOC*NSF, mijn sponsoren, de trainers en andere begeleiders die me hebben uitgedaagd het beste uit mezelf te halen.” Het hoogtepunt uit de loopbaan van Weertman, die een relatie heeft met zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo, vond plaats in 2016 in Rio de Janeiro. Daar snelde hij naar olympisch goud op de 10 kilometer open water. Weertman evenaarde daarmee de prestatie van Maarten van der Weijden, die acht jaar eerder de eerste olympische editie van dit onderdeel had gewonnen. Afgelopen zomer kwam Weertman op de Olympische Spelen in Tokio als regerend kampioen niet verder dan de zevende plek.

Weertman werd sinds 2012 getraind door oud-zwemmer Marcel Wouda, hoewel dat sinds de coronacrisis op afstand gebeurde. ,,Ferry was een sporter met een missie”, zegt Wouda. ,,Hij wilde heel graag winnen en was ervan overtuigd dat dit in het open water mogelijk was. Dat liet hij ook elke dag zien in het water, vol overtuiging. Als coach is het een feest om met zo’n sporter samen te mogen werken.”



De laatste jaren combineerde Weertman zijn topsportloopbaan met een opleiding bedrijfskunde. Die heeft hij inmiddels bijna afgerond. ,,Ik kijk heel erg uit naar de volgende fase in mijn leven en heb veel zin om de eerste stappen in mijn maatschappelijke carrière te zetten.”