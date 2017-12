Olympisch ticket voor Nuis op 1000 meter in baanrecord

Door Tim Reedijk



Voor Nuis komt daarmee een einde aan een olympisch trauma. In 2009 werd hij op het olympisch kwalificatietoernooi derde op de 1000 meter, maar werden dankzij nominaties de lager geklasseerden Mark Tuitert en Jan Bos naar de Spelen van Vancouver in 2010 gestuurd. In 2013 werd hij ziek, twee weken voor het OKT. Hij finishte slechts als zesde op de 1000 meter en als vierde op de 1500 meter: geen Olympische Spelen in Sotsji.



En dus stond de druk vandaag vol op de ketel. Zelf noemde hij het 'nu of nooit'. Hij werkt aan zichzelf met ademhalingsoefeningen en bezoekt af en toe een sportpsycholoog. Alles om niet onder de immense druk van bijvoorbeeld een OKT te bezwijken.



In februari kroonde hij zich bij de WK afstanden tot wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter in Gangneung; dit seizoen was hij minder oppermachtig op die afstanden. Door het geblesseerd uitvallen van Kai Verbij, die het wereldbekerklassement op deze afstand leidde maar door een noodgedwongen derde start op de 500 meter een scheurtje in zijn lies opliep, viel er een meer dan serieuze concurrent weg voor deze afstand op het OKT.



Koen Verweij reed in Heerenveen in 1.08,36, op bescheiden afstand van Nuis, naar de tweede plek. Ook hij zal in Zuid-Korea op dit onderdeel uitkomen. Thomas Krol werd derde in 1.08,52 en zit nog op de wachtstoel. Bekijk hier alle uitslagen en de selectievolgorde van het OKT.



1000 meter mannen

1. Kjeld Nuis * BR 1.07,64

2. Koen Verweij * 1.08,36

3. Thomas Krol 1.08,52

4. Hein Otterspeer 1.08,73

5. Lennart Velema 1.08,90

6. Lucas van Alphen 1.08,99

7. Dai Dai Ntab 1.09,02

8. Pim Schipper 1.09,14

* geplaatst