Olympisch kampioene Kelly Holmes (52) komt uit de kast: ‘Klein telefoontje had 28 jaar verdriet kunnen besparen’

Holmes is een voormalig legerofficier. Ze verruilde die baan in 1997 voor de atletiek. Ze hield in het leger haar geaardheid verborgen uit angst voor repercussies, omdat Groot-Brittannië tot 2000 het niet toestond dat homo’s, lesbiennes en biseksuelen in het leger werkten. De angsten van Holmes werden weggenomen toen ze in 2020 contact opnam met een militaire leider, die zelf deel uitmaakt van de lhbti-gemeenschap.

De militaire leider verzekerde Holmes ervan dat er geen sancties zouden volgen als ze nu alsnog zou zeggen dat ze lesbisch is. ,,Ik was er mijn hele leven van overtuigd dat als ik zou toegeven dat ik lesbisch was in het leger, ik nog steeds in de problemen zou komen”, aldus Holmes. ,,Ik had het gevoel dat ik na dat gesprek weer kon ademen. Een klein telefoontje had 28 jaar verdriet kunnen besparen.”