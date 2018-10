Olympisch kampioene Goggia mist start skiseizoen door enkelbreuk

Blik nu op Tokio 2020: ‘Daar willen we goud’

13:13 Volleybalster Maret Balkestein-Grothues was duidelijk na de kansloze nederlaag van Nederland tegen China in de strijd op brons op het WK: 0-3 (22-25, 19-25, 14-25). ,,We hebben in deze wedstrijd gewoon ons niveau niet gehaald”, zei ze voor de camera van Ziggo Sport. ,,En dat is heel teleurstellend.”