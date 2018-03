Olympisch kampioen Hanyu mist WK kunstrijden

Rico Verhoeven: Van deze Badr lig ik niet te draaien in mijn bed

5 maart Wereldkampioen kickboksen bij Glory, Rico Verhoeven uit Halsteren, heeft zich licht verbaasd over het gevecht tussen zijn gedroomde tegenstander Badr Hari en Hesdy Gerges, afgelopen zaterdag. ,,Laat ik het zo zeggen: van Badr Hari in deze vorm lig ik niet te draaien in mijn bed.''