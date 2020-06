Olympisch kampioen Chalmers: zwemmen kampt met dopingprobleem

Toestand stabiel, maar kritiek Van Ruijven in kritieke toestand in Frans ziekenhuis

18:14 Lara van Ruijven is tijdens een trainingskamp in de Franse Pyreneeën ernstig ziek geworden. De 27-jarige shorttrackster is opgenomen in een ziekenhuis in Perpignan. Haar toestand lijkt stabiel, maar is kritiek.