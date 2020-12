Olfers geeft Heemskerk weinig kans met protest: ‘Zal heel lastig voor haar worden’

Zelf negatief getest

Technisch directeur André Cats van de zwembond liet gisteren weten dat de regels al sinds juni duidelijk zijn. ,,We hebben er bewust voor gekozen geen corona-gerelateerde uitzonderingen te maken. Anders zou dat in de toekomst verstrekkende gevolgen hebben. Iedereen wist: in december is een groot toernooi. Daarna trekken we een dikke streep en werken we met een kerngroep toe naar de Spelen.’’

Maar de olympisch estafettekampioene van 2008 kan er met haar verstand niet bij dat corona geen rol speelt in het kwalificatietraject. ,,De hele wereld is in de ban van corona. Zonder corona had ik in de zomer de 50 vrij op de Spelen gezwommen, want ik had me gekwalificeerd. Overall waren de kwalificatie-eisen duidelijk, maar niet in de context met corona. Bij mij niet in elk geval’’, aldus Heemskerk, die op de 100 vrij wel haar olympische nominatie behield.