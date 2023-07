Nyls Korstanje zet in Japan eerste stap: ‘Trots dat ik nu bij het lijstje Nederlandse finalisten hoor’

Een Friese sport met Brabantse roots: kaatsvere­ni­ging Hank Dussen is een unicum in het zuiden

DUSSEN - In de statuten van HDKC (Hank Dussen Kaats Club) is in 1990 opgenomen dat Nederlands de voertaal is. Dit om de drempel voor Brabanders te verlagen om lid te worden. Groot is de club nooit geworden, gezellig wel.