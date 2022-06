Nyck de Vries vervangt geschorste coureur in 24 Uur van Le Mans

,,Op voorspraak van de racedirecteur verbieden de stewards hem deel te nemen aan de rest van het programma, voor de veiligheid van hemzelf en de andere coureurs”, staat in de uitspraak van de wedstrijdleiding. TDS Racing, dat nauw samenwerkt met Racing Team Nederland, besloot daarop De Vries als vervanger op te roepen. Als reservecoureur van Toyota was hij al in Frankrijk. Toyota won de afgelopen vier edities van ‘Le Mans’.

Volledig scherm Nyck de Vries in Jakarta. © AP De race over 24 uur begint zaterdag om 16.00 uur. Het team van De Vries, die uitkomt in de zogeheten LMP2-klasse, vertrekt vanaf de 31e plaats. De Nederlander deelt de auto met zijn 18-jarige landgenoot Tijmen van der Helm en de gelouterde Zwitser Mathias Beche. De regerend wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E reed de 24 Uur van Le Mans in 2019 en 2020 voor Racing Team Nederland, dat dit keer ontbreekt op het Circuit de la Sarthe. Vorig jaar deed De Vries namens het team G-Drive Racing mee aan de iconische autorace.

Afgelopen maand maakte De Vries zijn officiële debuut in de Formule 1. Hij mocht in Barcelona de eerste vrije training rijden in een auto van Williams.

Vorige week reed De Vries in de Formule E nog in Jakarta. De kampioen van vorig jaar viel uit in de Indonesische hoofdstad, nadat hij enkele weken daarvoor de E-Prix van Berlijn had gewonnen. In het WK-klassement neemt de Mercedes-coureur de zesde plaats in. De volgende race is op 2 juli in Marokko.

Vorige week reed De Vries in de Formule E nog in Jakarta. De kampioen van vorig jaar viel uit in de Indonesische hoofdstad, nadat hij enkele weken daarvoor de E-Prix van Berlijn had gewonnen. In het WK-klassement neemt de Mercedes-coureur de zesde plaats in. De volgende race is op 2 juli in Marokko.