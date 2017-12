Noorse handbalcoach: Ik denk dat de kansen fiftyfifty zijn

De Noorse bondscoach Thorir Hergeirsson weigerde donderdag zijn vrouwenteam in de favorietenrol te duwen voor de halve finale op het WK handbal tegen Nederland. ,,Ik denk echt dat de kansen fiftyfifty zijn'', zei hij tijdens de persconferentie in de Hamburg Arena.

,,Het Nederlands team heeft zich de afgelopen jaren geweldig ontwikkeld. Ik heb daar veel respect voor. Hun snelle en dynamische spel heeft ons ook geïnspireerd. Noorwegen is nog meer het accent gaan leggen op sneller spelen'', zei de coach.

De Noorse ploeg veegde woensdag in de kwartfinales olympisch kampioen Rusland van de vloer, terwijl de Nederlandse handbalsters zich met de nodige moeite en pas in de laatste vijf minuten van Tsjechië wisten te ontdoen. Maar dat zegt niets over de krachtsverhoudingen, meent Hergeirsson.

,,We hebben drie keer achter elkaar van Nederland gewonnen in de eindfase van een groot toernooi en het werd iedere keer spannender. In de finale van het EK in 2016 was het heel close. Nederland is geen ploeg om te onderschatten. Ze spelen misschien iets minder, maar tonen dit toernooi enorme vechtlust'', aldus Hergeirsson.

Bondscoach Helle Thomsen van Nederland was niet minder lovend over de tegenstander van komende vrijdag. Ze kan ook moeilijk anders dan zevenvoudig Europees kampioen en drievoudig wereldkampioen Noorwegen de beste ploeg van de wereld noemen. Maar Thomsen weigerde bij voorbaat haar meiden af te schrijven. ,,We hebben nog niet laten zien wat we kunnen en het beste komt hopelijk tegen Noorwegen.''

De Deense coach erkende dat Oranje dit toernooi vooral hard moet werken voor de overwinningen en nog te weinig heeft geswingd. ,,De opdracht is duidelijk; alle speelsters zullen een of twee niveautjes hoger moeten spelen. Het is belangrijk dat de keepster zo veel mogelijk ballen tegenhoudt en dat wij dan in de uitbraak binnen zes tot acht seconden aan de overkant zijn.''