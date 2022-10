Noël van ’t End wil na teleurstellende Spelen revanche op WK judo: ‘Ik voel dat ik de deur weer kan inbeuken’

Yvette Broch (31) toch weer terug bij handbal­sters Oranje? ‘Ik blijf het proberen’

Bondscoach Per Johansson doet verwoede pogingen om Yvette Broch terug te halen bij het Nederlands vrouwenhandbalteam. De Zweed heeft al uitvoerig gesproken met de 31-jarige cirkelspeelster, die volgens hem in vorm is en goed speelt bij haar Hongaarse club Györi.

27 september