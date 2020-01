Noël pakt zege op slalom in Zagreb

Zenhäusern had de snelste tijd neergezet in de eerste manche. De Oostenrijker Michael Matt was net iets langzamer. Hij maakte in de tweede run echter een fout en haalde de finish niet. Noël had de vierde tijd na de eerste slalom, maar was in de tweede run net iets rapper dan Zenhäusern die daarin slechts de zestiende tijd op de klok bracht.