NOC*NSF zet streep door Sportgala: ‘2020 geen volwaardig sportjaar’

Door Rik Spekenbrink



Het besluit van de sportkoepel, dat het Sportgala ieder jaar samen met de NOS organiseert, is niet geheel verrassend. Veel belangrijke evenementen zijn door de coronapandemie afgelast of uitgesteld. In een olympisch jaar draaien de verkiezingen voor een aanzienlijk deel om de prestaties op de Olympische Spelen. Die werden met een jaar uitgesteld, net als het EK voetbal en de nodige andere WK’s. ,,Er is inmiddels zo veel sport afgelast, dat er geen sprake is van een volwaardig sportjaar. Ook bestaat er nog veel onzekerheid over de rest van het sportjaar”, meldt NOC*NSF.

Quote Voor het eerst organise­ren we daarom volgend jaar de sportver­kie­zin­gen over een periode van twee jaar Maurits Hendriks Opvallende prestaties uit het sportjaar 2020 worden meegewogen in de verkiezingen van volgend jaar. Zo werden Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado begin dit jaar wereldkampioen veldrijden en wonnen Kjeld Nuis, Patrick Roest, Jutta Leerdam en Ireen Wüst individuele wereldtitels schaatsen. Later dit jaar staan vooralsnog grote evenementen op het programma zoals de drie grote wielerrondes, twee grand slams in het tennis en een ingekort Formule 1-seizoen.

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, spreekt van een onontkoombaar besluit. ,,Ook de sport is hard geraakt door het coronavirus. Naast het wegvallen van bepalende evenementen is er door heel veel sporters geruime tijd niet of anders getraind. Voor het eerst organiseren we daarom volgend jaar de sportverkiezingen over een periode van twee jaar.”

Volledig scherm Maurits Hendriks. © Pim Ras Fotografie