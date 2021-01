NOC*NSF: helft Nederlanders sport minder door tweede lockdown

44% Van de Nederlanders heeft minder gesport door de coronamaatregelen en de tweede lockdown. Dat blijkt uit een nieuwe meting binnen het onderzoek ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF. Vooral kinderen, jongeren en 65-plussers zijn gestopt met sporten in december.

De verwachting is dat de invoering van een vroege avondklok ervoor zorgt dat de sportdeelname onder Nederlanders verder keldert. Het kabinet stelt morgen vrijwel zeker een beperking van de bewegingsvrijheid voor tussen 20.00 uur ‘s avonds en 04.00 uur ‘s nachts, als extra maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.



,,We moeten afwachten wat de maatregel precies inhoudt maar een verdere inperking van de sportmogelijkheden zou niet goed zijn, met name voor recreanten die overdag druk zijn en ‘s avonds buiten aan hun conditie willen werken”, zegt een woordvoerder van NOC*NSF.

In Nederland geldt voor zo’n vijfduizend topsporters een uitzonderingspositie. Zij mogen, in tegenstelling tot andere volwassenen, trainen en in wedstrijden uitkomen. Of dat ook in de avond mag, wanneer de avondklok wordt ingevoerd, is niet duidelijk. ,,Als je je beroep ook ‘s avonds mag uitoefenen, geldt dat ook voor die topsporters, denken we. Maar het is moeilijk om te duiden welke kant het nu op gaat”, aldus de woordvoerder, die zich met name zorgen maakt over de volksgezondheid.

,,Mensen werken overdag, dragen zorg voor kinderen of volgen onderwijs, dus kunnen overdag niet zelf sporten of dat als vrijwilliger voor anderen organiseren. Vaak wordt dit doordeweeks in de avonduren gedaan; zowel in de buurt als bij de vereniging. Bij de invoering van een avondklok zal het sportaanbod in Nederland bijna volledig stilvallen, voor alle doelgroepen in de samenleving.”

De volksgezondheid komt in het gedrang, vreest de sportkoepel. “Het is duidelijk dat het voor de vitaliteit en weerbaarheid van iedereen in Nederland niet goed zou zijn als de weinige sportmogelijkheden die er nog zijn, nog meer worden beperkt.”