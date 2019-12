NOC*NSF betreurt afwezigen op Sportgala: ‘Moeten straks evalueren’

Atlete Sifan Hassan, wielrenster Annemiek van Vleuten, wielrenner Mathieu van der Poel, Formule 1-coureur Max Verstappen en voetballer Virgil van Dijk behoren tot de kandidaten voor Sportman en Sportvrouw van het Jaar, de meest prestigieuze prijs. Zij ontbreken bij de verkiezing. Alleen shorttrackster Suzanne Schulting is erbij.



,,Sommige sporters hebben goede redenen om er niet te zijn. Die zijn bijvoorbeeld op trainingskamp. Anderen vinden het niet interessant om te komen. Iedereen is natuurlijk vrij om te komen, maar het zou toch mooi zijn als we zoveel mogelijk genomineerde sporters op het gala hebben. We moeten na deze editie maar eens evalueren hoe we het anders kunnen doen", zei Dielessen.



De sportkoepel werd vrij laat gewaar van de afzeggingen. ,,Ieder jaar ontbreken wel een of meer genomineerden, maar dit jaar is het wel veel ja. We werden er nu een aantal dagen van tevoren mee geconfronteerd en dan kun je niet veel meer doen. Er is ook zeker contact gezocht met de genomineerde sporters, maar het was niet meer mogelijk er iets aan te veranderen.''