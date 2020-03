NOC*NSF adviseert alle trainingscentra te sluiten, maar KNVB gaat nog niet mee

,,We willen ons strak houden aan de overheidsrichtlijnen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF. ,,We hebben niet overal zeggenschap over. Het is nu niet verboden om hard te lopen bijvoorbeeld. We zijn nu aan het bekijken of we bepaalde zaken overeind kunnen houden. Ons dringende advies is wel om alle trainingsomgevingen te sluiten”, aldus Hendriks.



De maatregel geldt tot eind maart, daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. Veel kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen kunnen nu niet doorgaan. ,,Dat is een ontzettend groot probleem”, zegt Hendriks. ,,We zijn dagelijks met het Internationaal Olympisch Comité druk bezig om alles in kaart te brengen.”

Verregaande maatregel

,,Ik vind het een verregaande maatregel, het gaat voor topsporters om hun beroep”, zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie over het dringende advies van NOC*NSF. ,,Aan de andere kant heb ik hier ook wel begrip voor”, aldus Roskam. ,,De maatregelen die genomen moeten worden, gaan steeds verder. Dat raakt op een gegeven moment dan ook zo’n bijzondere groep als de topsporters.”



Enkele atleten wonen zelfs op Papendal, het sportcentrum waar onder meer tennisbanen, een judohal, een sporthal, een dressuurbak, handboogaccommodatie en een atletiekbaan zijn gevestigd. Roskam gaat met zijn technische staf op zoek naar een oplossing, zowel qua training als huisvesting van de atleten.

Feyenoord wil morgen weer trainen

De KNVB blijft voorlopig dus bij de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Voetbalclubs hoeven hun trainingen dus nog niet stil te leggen. Feyenoord was van plan om morgen de training weer te hervatten en het vervolgens van dag tot dag aan te kijken. Bij PSV is er morgenochtend overleg over de plannen voor de komende tijd. Henk van Stee, technisch directeur Sparta, geeft ook aan de richtlijnen volgen. ,,Algemeen directeur Manfred Laros en ik hebben voortdurend een hotline met elkaar over de te vervolgen stappen. Aanvankelijk zouden we morgenochtend bepalen hoe we met de ontwikkelingen om zouden gaan. Nu bekijken we dat per uur. Wij volgen daarin de richtlijnen van de KNVB, het RIVM en minister president Mark Rutte. Als ons nu geadviseerd wordt het trainingscomplex te sluiten, dan doen we dat.”

Sjors Ultee, trainer van Fortuna Sittard, wilde ook morgen weer de training hervatten met zijn spelersroep. ,,Na een vrij weekend, was het onze intentie om morgen de trainingen weer te hervatten. Na de oproep van NOC*NSF om trainingscomplexen te sluiten verandert dit mogelijk. We zullen vandaag met de medische staf en de KNVB in overleg gaan over de te volgen stappen. Want uiteraard staat de gezondheid van iedereen voorop. Binnen enige uren zal vermoedelijk meer duidelijk zijn over wat er bij Fortuna gaat gebeuren.”

Zwemmers weer weg uit Drachten

Na één zwemtraining in Drachten moeten de Nederlandse topzwemmers hun tijdelijke onderkomen in een Fries klooster alweer verlaten. Dit besluit volgde vanmiddag nadat sportkoepel NOC*NSF had opgeroepen om alle topsportactiviteiten in Nederland te staken.

Technisch directeur André Cats van de zwembond liet telefonisch weten dat hij het heel jammer vindt dat de zwemmers Drachten alweer moeten verlaten. ,,Maar vanzelfsprekend geven we gehoor aan de oproep van NOC*NSF. Er zijn op dit moment grotere problemen in Nederland. Hopelijk zal de situatie snel stabiliseren.”