NN Mission Marathon gaat definitief door, evenement verplaatst naar Enschede

Aanvankelijk zou NN Mission Marathon op 11 april plaatsvinden in Hamburg, maar de organisatie besloot vanwege het evenement de coronamaatregelen te verplaatsen. Met wereldrecordhouder Eliud Kipchoge aan de start beschikt het evenement in Enschede al op voorhand een sterk deelnemersveld. De Keniaan gebruikt de marathon als voorbereiding op de olympische marathon in Tokio.

Marathondirecteur Frank Thaleiser is dolblij dat het evenement alsnog door kan gaan. ,,We zijn dankbaar dat veel organisaties wereldwijd aangeboden hebben om ons te helpen. We hebben veel contact gehad met de organisatie van Hamburg Marathon en de overheden, om zeker te weten dat alles onder controle is. We willen graag de nationale en regionale autoriteiten bedanken voor hun support in dit proces.”