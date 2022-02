NK Indoor Atletiek: records voor Femke Bol en Liemarvin Bonevacia, blessure bij Nadine Visser

Nederlandse records

Liemarvin Bonevacia prolongeerde zijn titel op de 400 meter met overmacht en in een Nederlands record. De 32-jarige atleet won de finale in het Omnisport van Apeldoorn in een tijd van 45,48 en haalde daarmee een halve seconde af van zijn oude recordtijd van 45,99. Isayah Boers won het zilver in 46,38, het brons was voor Tony van Diepen in 46,88.

Femke Bol heeft op hetzelfde toernooi voor de derde keer de titel op de 400 meter veroverd. De 22-jarige Amersfoortse atlete won de finale in een tijd van 50,30 en dat was een dik Nederlands record. Ze dook ruim onder de 50,63 die ze vorig jaar neerzette bij de EK indoor. Lieke Klaver rende naar het zilver in 51,20. Het brons was voor Lisanne de Witte in 52,65.

Bol gold vooraf al als de grote favoriete voor het goud. Ze is de regerend Europees kampioene en al meer dan een jaar ongeslagen op de 400 meter indoor. Afgelopen zomer deelde ze mee in het succes van de Nederlandse atletiekploeg p de Olympische Spelen van Tokio door het brons te pakken op de 400 meter horden.

Douwe Amels Nederlands kampioen hoogspringen

Douwe Amels heeft voor de achtste keer de Nederlandse indoortitel bij het hoogspringen veroverd. De 30-jarige Fries had in Omnisport in Apeldoorn genoeg aan een bescheiden hoogte van 2,18 om het goud te bemachtigen. Hij bleef ver verwijderd van zijn persoonlijk record van 2,26. De limiet voor de WK indoor volgende maand in Belgrado staat op 2,34 meter en is praktisch onbereikbaar. Volledig scherm Douwe Amels pakt het hoogspringgoud op de Nederlands Kampioenschappen Indoor Atletiek. © ANP

Visser geblesseerd; WK op de tocht

Nadine Visser heeft naast haar achtste Nederlandse titel op de 60 meter horden gegrepen. De regerend Europees kampioene blesseerde zich in de finale in het Omnisport van Apeldoorn. Ze hield de laatste meters in en ging trekkebenend als vierde over de meet. Zoë Sedney profiteerde en veroverde het goud in 7,98.

Visser prolongeerde vorig jaar bij de EK indoor in Polen haar titel op de 60 meter horden. Bij de WK indoor van 2018 in Birmingham pakte ze brons op dit onderdeel. Visser haalde vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio de finale van de 100 meter horden en eindigde daarin als vijfde.

De Noord-Hollandse kreeg deze winter na haar trainingsstage in Zuid-Afrika opnieuw last van haar hamstring, net als vorig jaar in de aanloop naar de Spelen. Ze begon daardoor later aan het indoorseizoen en liep bij de NK indoor pas haar tweede wedstrijd. Visser kwam ongeschonden door de series, hoewel een dik verband om haar bovenbeen verraadde dat er al iets aan de hand was. In de finale ging het alsnog mis. Het is de vraag of de blessure haar nu verhindert om deel te nemen aan de WK indoor in Belgrado, van 18 tot en met 20 maart.