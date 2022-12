Nike breekt met basketballer na antisemitisme, goede voorbeeld of commercieel belang?

Met video Handbal­sters schieten niks op met gelijkspel tegen Spanje op EK in Skopje

De Nederlandse handbalsters hebben een kans op het behalen van de halve finales van het EK zo goed als verspeeld. De gehavende ploeg van bondscoach Per Johansson kwam in zijn tweede duel in de hoofdronde niet verder dan een gelijkspel tegen Spanje: 29-29. Er rest nog een wedstrijd tegen Montenegro.

