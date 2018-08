Nieuwe directeur Watersportverbond 'gegrepen door vrolijke en kansrijke sport'

Handboog­schut­ter Wijler naar finale op EK

12:38 Hangboogschutter Steve Wijler heeft op het EK in het Poolse Legnica de finale bereikt op het onderdeel recurve. De 21-jarige Brabander was in de halve finales met 6-4 te sterk voor de Oekraïner Heorhi Ivanitski. In de strijd om de Europese titel neemt Wijler het zaterdag op tegen de Roemeen Dan Olaru.