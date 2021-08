Nieuw paralympisch succes: zwemster Zijderveld pakt zilver op 50 vrij

Cricketrel duurt voort: VOC weigert te spelen na mogelijk racisme

22 augustus Een mogelijk racistisch incident tijdens de competitiewedstrijd tussen HCC uit Den Haag en VOC uit Rotterdam houdt de Nederlandse cricketwereld momenteel flink bezig. De beroepscommissie van de KNCB oordeelde dat het op 15 augustus gestaakte duel moest worden overgespeeld. Daar had VOC echter geen trek in. De Rotterdamse club besloot deze zondag niet in Den Haag te verschijnen vanwege de gespannen situatie.