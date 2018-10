‘Niet aan mij of nu het al over en uit is voor Yuri’

Door Marcel Luyckx



Yuri van Gelder kijkt zelf voldaan terug op zijn vier internationale optredens in challenger-toernooien dit jaar. Bondscoach Bram van Bokhoven oordeelt dat het nog een stuk beter moet, wil de gymnastiekbond volgend jaar tijd en geld investeren in de wereldkampioen van 2005.



Voor het eerst geeft de internationale turnfederatie olympische startbewijzen weg aan toestelspecialisten via het wereldbekercircuit. Het gaat om acht wedstrijden tussen november 2018 en maart 2020, waarvan de beste drie resultaten per deelnemer tellen. Alleen de winnaar per toes­tel verdient een ticket voor Tokio. De laatste internationale titel van Van Gelder dateert echter van 2009, de EK in Milaan.



,,Of ik het wereldbekerklassement kan winnen? De wonderen zijn de wereld niet uit”, zei Van Gelder zaterdag op de tribune in Hoofddorp. Met zijn vriendin Katarina was hij op het Willem-Alexander Sportcomplex aanwezig om zijn voormalige teamgenoten een hart onder de riem te steken tijdens de interland tegen Zwitserland. Hij wenste ze succes op de komende WK in Qatar. Zelf is de 35-jarige ringturner uit Den Bosch toe aan een rustperiode na vier inspannende challengers, een soort B-garnituur wereldbekerwedstrijd. Elke keer haalde hij de finale, alleen in het Turkse Mersin pakte hij een medaille (brons). ,,Het was voor mij een mooi leerproces. Elke wedstrijd klom ik wat, maar de wereld heeft niet stilgestaan. Anderen deden twee jaar mee aan EK’s, WK’s en wereldbekerwedstrijden. Ik heb al die tijd alleen maar getraind.”