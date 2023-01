Nienke Brinkman via CPC Loop Den Haag naar Boston

Nienke Brinkman heeft de NN CPC Loop Den Haag op zondag 12 maart in haar programma opgenomen. De halve marathon past in haar voorbereiding op de marathon van Boston.

Ondanks het feit dat Nienke Brinkman de Boston Marathon (17 april) boven de Marathon Rotterdam van een dag eerder (16 april) heeft verkozen, kunnen landgenoten de Nederlandse hardloopsensatie van het afgelopen jaar van dichtbij in actie kunnen zien. Waar ze eerder deze maand al de Egmond Halve Marathon won, zal ze dus in maart ook te zien zijn bij die andere voorjaarsklassieker in het hardlopen: de CPC Loop in Den Haag.

De 29-jarige Brinkman hoopt in Den Haag en Boston een vervolg te geven aan haar zo spectaculaire 2022. In haar voorbije droomjaar verbeterde ze in april in Rotterdam met 2.22.51 het nationaal record op de marathon, volgde in de zomer het brons op de marathon op het EK in München en won ze op uitdagend terrein ook nog eens drie wedstrijden en de eindzege bij de Golden Trail World Series.

Bij de CPC Loop Den Haag, met start en finish op het Malieveld, is de kans groot dat ze haar persoonlijk record op de halve marathon wil verscherpen. Dat staat nu op 1.10.44, gelopen in Zwitserland, waar Brinkman grote delen van het jaar ook woont. Ze is pas sinds de pandemie echt serieus met hardlopen bezig en ontwikkelde zich in ongekend tempo tot een internationale topper.

,,We zijn blij om zo’n indrukwekkende en inspirerende atlete als Nienke aan de start te hebben van ons evenement, dat traditioneel een prachtige mix is van toppers en recreanten van alle leeftijden", zegt organisator Mario Kadiks.