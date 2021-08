Niek Kimmann pakt drie weken na olympisch goud ook wereldtitel: ‘En nu ga ik echt rust nemen’

Niek Kimmann heeft zijn goede vorm van de Olympische Spelen meegenomen naar het WK. De 25-jarige BMX’er uit Lutten won in Arnhem overtuigend de race op het wereldkampioenschap. Titelverdediger Twan van Gendt werd al in de kwartfinales uitgeschakeld.

Kimmann domineerde van begin tot eind in de finalerace in Papendal, waar hij negen jaar heeft gewoond en werd gesteund werd door honderden enthousiaste fans. ,,Dit is echt ongelooflijk. Ik kreeg maandag een telefoontje van mijn arts en die zei: ik zou niet racen als ik jou was. Als je twee maanden vrij neemt is dat beter voor je. Maar ja, ik kon die beslissing niet nemen met een WK in eigen land. Ik heb de afgelopen dagen niks gedaan en gewoon gehoopt op het beste in deze race. Vraag niet hoe, maar ik heb het voor elkaar gekregen. Nu ga ik die twee maanden rust echt nemen, dat heb ik mijn dokter beloofd.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kimmann passeerde de finish in de eerste halve eindstrijd ook al als eerste. Jay Schippers (vijfde) en Joris Harmsen (crash) werden uitgeschakeld. Mitchel Schotman, de vierde overgebleven Nederlander, was ingedeeld in de tweede halve finale. Daar finishte hij als vierde, net genoeg om later op zondag met onder anderen Kimmann mee te mogen doen in de finale.



Voor Twan van Gendt liepen de wereldkampioenschappen BMX op een teleurstelling uit. De titelverdediger werd al in de kwartfinales uitgeschakeld. Hij eindigde in de vierde en laatste heat als vijfde en laatste. De nummers 1 tot en met 4 gingen door.

Volledig scherm Voor Twan van Gendt werd het WK geen succes. © photo: Cor Vos

De vroege uitschakeling was een teleurstelling voor Van Gendt, die op Papendal juist revanche had willen nemen voor de Olympische Spelen. In Tokio strandde de 29-jarige Van Gendt in de halve eindstrijd.

Bekijk hier onze sportvideo's.