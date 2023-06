Niek Kimmann op zoek naar sportieve honger: ‘Om vooraan mee te blijven doen, moet je ook zorgen dat het mooi blijft’

Met video Hockeyers spelen gelijk tegen Spanje in Pro League, maar pakken bonuspunt via shoot-outs

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League gelijkgespeeld tegen Spanje. In Londen eindigde het duel in 2-2. Nederland won daarna wel de shoot-outserie, voor een bonuspunt, met 3-1. De ploeg van coach Jeroen Delmee versloeg Spanje vrijdag nog met 3-2.