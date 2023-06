Niek Kimmann grijpt naast medaille bij wereldbeker BMX op Papendal

Niek Kimmann is er ook op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden BMX op Papendal niet in geslaagd een medaille te veroveren. De olympisch kampioen uit Heteren eindigde in de finale op de vierde plaats. De Franse overmacht richting de Olympische Spelen van Parijs uitte zich door de winst van Joris Daudet en het zilver voor Sylvain André. De Colombiaan Mateo Carmona werd derde.

Nederland was met drie man in de finale vertegenwoordigd maar de jonge Jaymio Brink (zesde) en Dave van der Burg (achtste) kwamen niet in de buurt van de medailles. Zaterdag finishte Kimmann als zesde in de door de Fransman Romain Mahieu gewonnen derde wereldbekermanche.

Bij de vrouwen miste Laura Smulders na een mislukte start in de halve finales de strijd om de dagzege. Zaterdag was ze nog goed geweest voor zilver, achter de Australische Saya Sakakibara. Haar zus Merel Smulders, zaterdag derde, bereikte als enige Nederlandse op de tweede dag wel de finale. Daarin werd ze zesde. De winst was voor de Britse Bethany Shriever, die in het eerste wereldbekerweekeinde in het Turkse Sakarya beide manches al had gewonnen.

Volledig scherm Niek Kimmann. © ANP

Voor Kimmann was het pas het tweede weekeinde dat hij in actie kwam nadat hij in Houston in februari een sleutelbeen had gebroken. Het veranderde zijn seizoen totaal, want Kimmann had tot mei een reeks wedstrijden in de Verenigde Staten willen rijden en die serie na de zomer willen vervolgen. ,,Nu heb ik daar een aantal wedstrijden gemist en is het niet realistisch meer dat ik nog mee zou doen om de eindzege”, vertelde hij op Papendal. ,,Jammer, de wedstrijden in de VS waren een hoofddoel. Aan de andere kant kan ik me nu gewoon focussen op de wereldbekers, het WK en plaatsing voor de Spelen. Mijn kalender is wat simpeler geworden.”

Kimmann was rond de wedstrijden op Papendal even in Nederland, maar is vaak te vinden in Zuid-Frankrijk. In de buurt van de Mont Ventoux (‘niet dat ik die oprijd’) bereidt hij zich met zijn vaste coach Liam Phillips voor op de WK, half augustus in Glasgow.

Met drie finalisten pakte Nederland in ieder geval weer wat punten voor de landenlijst die bepaalt met hoeveel BMX’ers volgend jaar mag worden deelgenomen aan de Spelen van Parijs. De vrees is dat dat er niet meer dan twee zijn omdat Frankrijk en Colombia steeds veel punten pakken. ,,Het is nog te vroeg om te oordelen”, dacht Kimmann, de absolute nummer 1 van Nederland. ,,Maar het is wel duidelijk dat we aan de bak moeten.”