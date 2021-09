Niall Kearney leidt na eerste dag Dutch Open

De leiding op het Dutch Open golf is na de eerste dag in handen van de Ier Niall Kearney. Hij kwam tot een ronde van 65 slagen, 7 onder het baangemiddelde.

De 33-jarige Kearney kwam op golfbaan de Bernardus in de eerste ronde tot zeven birdies en noteerde geen enkele keer een score boven het baangemiddelde. Hij heeft één slag voorsprong op Martin Simonsen uit Denemarken en de Duitser Maximilian Kieffer.

De beste Nederlander op de openingsdag was Sven Maurits, die tot -4 kwam. Maurits, die vorige week het Nationaal Open wist te winnen, staat gedeeld dertiende. Philip Bootsma staat na de eerste dag op -3 en Mike Toorop op -2.

Rowin Caron, Nordin van Tilburg en Daan Huizing kwamen op 1 slag onder het baangemiddelde uit. Tweevoudig winnaar (2013 en 2016) Joost Luiten liep een ronde par, terwijl Wil Besseling teleurstelde met een omloop van +2. Besseling was twee jaar geleden de beste Nederlander. Hij werd toen zevende.

Quote Het was een ‘struggle’ vandaag Wil Besseling

Publiekstrekkers Graeme McDowell uit Noord-Ierland en Rory Sabbatini, die voor Slowakije uitkomt, staan op respectievelijk -1 en -2. De Belg Thomas Pieters begon goed aan het toernooi, maar een double bogey op de zeventiende hole voorkwam een topklassering na de eerste dag. De winnaar van de editie van 2015 staat op -3.

Volledig scherm Johannes Veerman. © ANP

Het Dutch Open, voorheen bekend als het KLM Open, wordt voor het eerst op golfbaan Bernardus in Cromvoirt gehouden. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege het coronavirus en in 2019 werd het evenement gehouden op The International, bij Amsterdam. Twee jaar geleden werd het toernooi gewonnen door de Spanjaard Sergio Garcia.

Wil Besseling

Voor Wil Besseling verliep het weerzien met het Dutch Open niet als gehoopt. Besseling (35), twee jaar geleden de beste Nederlander, zette op de eerste dag een score van +2 neer en moet vrijdag alles geven om de schifting te overleven. ,,Het was zo’n dag waarin ik er niet in kwam. Dat is balen, maar die dagen horen er helaas bij. Of het een moeilijke baan was? Als je slecht speelt, dan is elke baan moeilijk”, zei Besseling. ,,Het was een struggle vandaag en het zat niet mee. Ik heb met mijn swing weinig het midden gevonden.”

Volledig scherm Wil Besseling. © Stefan Heigl

Besseling werd in 2019 zevende, toen het toernooi nog op The International bij Amsterdam werd gespeeld. “Dat was voor mij een soort kickstart van alles”, aldus Besseling. ,,Sindsdien heb ik de juiste mensen om me heen verzameld en een groei doorgemaakt, bijvoorbeeld in mijn manier van trainen. Alles is nu totaal anders dan in 2019. Ik ben twee jaar verder en een betere golfer.”

Voor Besseling voelt Bernardus, voor het eerst het decor van het Dutch Open, een beetje als thuis. “Ik kom hier geregeld en train hier ook sinds vorig jaar met mijn coach. En dat bevalt erg goed. Je kent de baan dan toch iets beter dan de meeste banen”, aldus Besseling. ,,Helaas wilde het vandaag ondanks de steun van het publiek niet lukken, maar ik ga morgen weer vol goede moed op de eerste afslag staan en zoveel mogelijk birdies proberen te maken.”

Het toernooi duurt tot en met zondag.