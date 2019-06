New York Yankees breekt homerun-record

DJ LeMahieu, Aaron Judge, Gleyber Torres en Edwin Encarnacion namen in het duel met Toronto Blue Jays alle vier een homerun voor hun rekening. De Yankees wonnen daardoor met 4-3. De sterrenformatie uit New York verbeterde het record van 27 wedstrijden op rij met een of meer homeruns van Texas Rangers uit 2002.



Xander Bogaerts vertolkte een hoofdrol voor Boston Red Sox in de wedstrijd tegen Chicago White Sox. Hij sloeg in de vijfde inning een homerun en scoorde daarmee twee punten. De Red Sox wonnen met 6-3. Het was alweer de vijftiende homerun voor de Nederlandse honkballer in dit seizoen. Vorig jaar was Bogaerts met Boston de beste in de World Series.