Nederlandse volleyballers niet naar WK in Rusland vanwege oorlog Oekraïne

De Nederlandse bond staat voortdurend in contact met de FIVB en vraagt de wereldvolleybalbond met klem om het WK volleybal voor mannen te verplaatsen. Dit toernooi staat op de agenda voor 26 augustus tot en met 11 september. Wereldvolleybalbond FIVB ziet na het binnenvallen van Rusland in Oekraïne nog geen aanleiding om het WK naar een ander land te verplaatsen. De Nevobo acht het gezien de Russische invasie van Oekraïne ondenkbaar dat er een WK in Rusland wordt gespeeld.

