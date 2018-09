Nederlandse volleyballers in drie sets ten onder tegen Rusland

Tweede ronde WKDe Nederlandse volleyballers hebben de eerste wedstrijd in de tweede ronde van het WK vrij kansloos verloren van Rusland. De Russen bleken in Milaan op alle fronten een maatje te groot voor de Lange Mannen: 25-17, 25-16, 25-21.

Door Lisette van der Geest



,,Wij waren niet op onze top, zij waren gewoon goed”, veel ingewikkelder is de verklaring van aanvoerder Nimir Abdelaziz na afloop niet. Nederland, de sensatie van de eerste ronde na winst op grootmachten Brazilië en Frankrijk, kon vrijdagavond in het Mediolanum Forum in Milaan niet verrassen. De Russen speelden soepel en makkelijk en vooral op de service en het blok – vaak afgesteld op Abdelaziz- wisten de lange Russische mannen zich te onderscheiden. Pas in de derde set kon Nederland enigszins partij bieden.

Tegen de camera van Ziggo zei de aanvoerder van het Nederlands team direct na afloop: ,,Van tevoren weten we dat als je iets wilt doen tegen deze landen, en al helemaal tegen Rusland dat misschien op dit moment wel het beste team ter wereld is, dat wij een goede dag nodig hebben en zij een mindere. Dat was niet zo. Dan maak je geen kans. Dan is het ook logisch dat het 3-0 wordt. We slaan wat domme ballen uit, maken fouten in de service. Tuurlijk kun je jezelf ook wat verwijten.”

Finland en Italië