Nederlandse turners winnen landenwedstrijd

Bob de Jong opent met tweede tijd op openings­proef GTC Rally

15:03 Titelverdediger Bob de Jong is de GTC Rally begonnen met een voorlopig tweede tijd in de proloog op Breda Airport. De Hyundai i20-rijder uit Essen was op de deels onverharde KP over en langs de start- en landingsbaan slechts zeventiende van een seconde langzamer dan Hans Weijs jr in diens Ford Fiesta R3.