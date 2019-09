Nederlandse turners tweede bij testwedstrijd voor WK

De Nederlandse turners zijn als tweede geëindigd in een interland met Frankrijk, Spanje, België en Turkije. Het vijftal Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken, Bram Louwije en Rick Jacobs kwam in deze testwedstrijd voor de WK over een maand in Stuttgart tot een totaalscore van 246.75 punten. Turkije ging daar royaal overheen.

Epke Zonderland was voor deze gelegenheid ingedeeld in Nederland II. De drievoudig wereldkampioen is niet geheel fit en dat was te merken. In eigen huis beperkte de 33-jarige Fries zijn repertoire op rekstok tot twee losse vluchtelementen. De oefening kostte al genoeg van zijn krachten. Een score van 13.90 is eigenlijk onder zijn niveau. De titelverdediger heeft nog een maandje om zijn conditie en zijn oefening op WK-niveau te krijgen.

Op brug had Zonderland even daarvoor aangetoond dat hij ook op dat toestel van grote waarde kan zijn voor het Nederlands team dat zich op 7 oktober moet zien te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020. Met 14.40 zette hij de hoogste score van alle Nederlanders neer.

Individueel pakte Bart Deurloo het zilver (83.20), ondanks een val van het voltigepaard. Op het laatste toestel, in dit geval rekstok, verdrong hij alsnog teamgenoot Casimir Schmidt (82.65) van de tweede plaats. Deurloo deed vier vluchtelementen, waarvan hij er twee aan elkaar knoopte. Het was niet voldoende om de Turk Ferhat Arican van het goud af te houden in de individuele meerkamp.